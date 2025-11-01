ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Російський військовий літак, пов'язаний з ПВК "Вагнер", приземлився у Венесуелі — що відомо

Москва, ймовірно, намагається розширити свою військову присутність у Латинській Америці.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Російський літак приземлився у Венесуелі

Військово-транспортний літак Іл-76 РФ здійснив рейс до Каракаса

До столиці Венесуели, Каракаса, прибув російський військово-транспортний літак Іл-76 (реєстраційний номер RA-78765). Цей рейс розглядають як спробу Москви розширити свою військову присутність у Латинській Америці на тлі зростання напруги між Венесуелою та США.

Про це повідомляє Defense News.

Рейс літака Іл-76 тривав два дні та мав багато зупинок. Він вирушив з району Москви й летів через Вірменію, Алжир, Марокко, Сенегал та Мавританію, перш ніж перетнути Атлантичний океан. Такий маршрут був обраний не випадково.

«Багато зупинок є символом обхідних шляхів, які використовуються, щоб уникнути західного повітряного простору або можливих перевірок вантажу у недружніх країнах», — зазначає видання.

Оператором літака є компанія Aviacon Zitotrans. Ця компанія, що має флот із шести транспортних літаків, перебуває під санкціями США, Канади та України через свої тісні зв’язки з російськими військовими структурами. Aviacon Zitotrans раніше постачала військове обладнання, зокрема ракети, боєголовки та гелікоптерні частини, до регіонів, де активно діяли російські найманці, зокрема з угруповання ПВК «Вагнер».

Військово-транспортний Іл-76 може перевозити до 50 тонн вантажу або до 200 осіб. Раніше літаки цього типу вже використовувалися для доставлення стрілецької зброї, військових матеріалів і навіть найманців в інтересах Росії.

Ці події розгортаються на тлі ескалації, коли США звинувачують режим Мадуро у сприянні незаконному обігу наркотиків і навіть розгорнули в регіоні авіаносну ударну групу. Венесуела, зі свого боку, звинувачує Вашингтон у «фабрикуванні війни».

Приземлення літака відбулося після того, як президент Венесуели Ніколас Мадуро особисто звернувся до Росії, Китаю та Ірану з проханням про військову допомогу у відповідь на посилення військової активності США в регіоні.

