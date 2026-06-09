Російський військовий літак залетів у повітряний простір Фінляндії: що з’ясувало розслідування

Іл-18 (ілюстративне фото) / © Вікіпедія

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Берегова охорона Фінської затоки завершила попереднє розслідування ймовірного порушення повітряного простору Фінляндії російським військовим літаком.

Інцидент стався 27 травня, повідомляє Yle.

За даними Берегової охорони, російський військовий літак, який виконував плановий рейс із Росії до Калінінграда, увійшов у повітряний простір Фінляндії в районі між Інкоо та Расеборгом.

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Літак перебував у фінському повітряному просторі близько двох хвилин. Йдеться про гвинтовий Іл-18, що належить Збройним силам РФ.

Керівник розслідування, перший лейтенант Юхо Сілланпяя, заявив, що це був транспортний літак Російської Федерації, тобто військовий борт. Водночас інформації про його вантаж або мотиви порушення немає, оскільки капітана літака не вдалося опитати.

За даними Берегової охорони, під час інциденту у Фінській затоці проходив погодний фронт. Це могло сприяти порушенню повітряного простору.

Сілланпяя зазначив, що мотив, найімовірніше, так і залишиться нез’ясованим. У день інциденту Міністерство оборони Фінляндії припускало, що російський літак міг намагатися обійти грозові хмари.

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Попереднє розслідування завершено. Подальші рішення у справі ухвалюватиме прокурор.

Раніше повідомлялось, що на тлі масованих ударів по сусідньому російському регіону Фінляндія терміново перекрила повітряний простір біля кордонів із РФ та пішла на безпрецедентні військові кроки, які радикально змінюють баланс сил у Європі.

Також нагадаємо, ядерна зброя США може отримати новий плацдарм біля кордонів Росії. У Литві готові внести зміни до конституції, яка забороняє розміщення на території країни зброї масового ураження.

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