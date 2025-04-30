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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Російський військовий розстріляв сім’ю на Курщині: моторошні подробиці

В Курській області на очах у дітей військовослужбовець РФ розстріляв батьків. Причини нападу залишаються невідомими.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російський військовий / Ілюстративне фото

Російський військовий / Ілюстративне фото / © Associated Press

У селі Гір’ї Курської області російський військовий зайшов посеред ночі до будинку сім’ї Ларіних під приводом перевірки документів та розстріляв подружжя.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Інформацію про стрілянину підтвердив син подружжя Ілля Ларін. Від рук російського «захисника» загинула 41-річна Олеся Ларіна, її чоловік перебуває в реанімації.

На момент стрілянини у будинку також перебували діти Ларіних — 10-річна та 6-річна доньки. Вони не постраждали.

«Він увірвався до будинку, одразу почав стріляти. Батько намагався відвести дівчаток, то він у голову йому стріляв. Нині батько у штучній комі. Сестри не постраждали, мені зателефонували о першій ночі, я був у Курську і приїхав одразу. Сестер уже забрав. У будинку кров, простріляні двері, вікна», — розповів Ілля Ларін.

«Отакі у нас військовослужбовці. Він посадив дівчаток у машину, їх намагався врятувати мій друг Олександр, тож військовий почав стріляти і в нього«, — додав син розстріляного подружжя.

За його словами, нападника вже затримали, але його ім’я не відоме.

За словами місцевих жителів, військовий був у «неадекватному стані». Ілля з посиланням на поліцейських також повідомив — люди припускають, що стрілець пребував під дією наркотиків.

Жителька Курщини Олеся Ларіна, яку вбив російський військовий / © російські телеграм-канали

Жителька Курщини Олеся Ларіна, яку вбив російський військовий / © російські телеграм-канали

Нагадаємо, взимку у Пермському краї Росії помилуваний карний злочинець і «герой» війни проти України вбив батька та бабусю колишньої дівчини.

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