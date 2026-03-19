Російський винищувач порушив повітряний простір країни НАТО: чим це закінчилося

Російський винищувач Су-30 / © mil.ru

Російський винищувач Су-30 18 березня здійснив несанкціоноване вторгнення до неба Естонії. Це перший подібний інцидент від початку року, який змусив сили НАТО терміново підняти в повітря авіацію.

Про це повідомляє видання err.ee.

У другій половині дня середи російський винищувач Су-30 незаконно увійшов до повітряного простору Естонії поблизу острова Вайндлоо та перебував там приблизно хвилину.

На інцидент відреагували сили НАТО. У Генштабі Сил оборони Естонії повідомили, що італійський підрозділ Військово-повітряних сил, який базується в Емарі в межах місії з охорони повітряного простору країн Балтії, здійснив розпізнавальний виліт.

Зазначається, що російський літак не мав поданого плану польоту, а також не підтримував двосторонній радіозв’язок з естонською авіадиспетчерською службою.

У відповідь на інцидент Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії, щоб висловити протест і передати відповідну ноту.

Це перший випадок порушення повітряного простору Естонії російським літаком 2026 року.

Росія може атакувати Естонію — що про це відомо

До слова, на думку голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, Естонія є однією з найслабших ланок НАТО. Він пояснив, що концентрація російських військ і логістики вздовж західного кордону РФ, зокрема біля Нарви, у поєднанні з переважно російськомовним населенням північного сходу Естонії, створює ризики реалізації гібридних сценаріїв за кримським зразком, що потребує посиленої уваги союзників.

Росія провокує країни НАТО — останні новини

Зауважимо, 13 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив застосуванням російської ракети «Орєшнік» проти сусідніх держав у разі порушення кордонів його країни. Водночас він запевнив, що не планує атакувати Київ чи Варшаву першим.

Увечері 17 березня румунські системи моніторингу виявили російський дрон за 20 км від Вилкового, поблизу повітряного простору повіту Тулча. Через це мешканцям регіону розіслали сповіщення RO-ALERT, а з авіабази у Фетешті для контролю ситуації підняли пару винищувачів F-16. Міноборони Румунії заявляло, що сили ППО перебувають у стані готовності до реагування.