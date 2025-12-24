- Дата публікації
Російський Єфремов вночі атакували невідомі БпЛА: куди поцілили
Мешканцям Єфремова Тульської області РФ вночі було неспокійно
У місті Єфремов, що в Тульській області РФ, вночі 24 грудня фіксували вибухи. Попередньо, атакований завод синтетичного каучуку.
Про це пише Exilenova+.
На об’єкті супутники NASA FIRMS фіксують пожежу.
Як відомо, ВАТ «Єфремівський завод синтетичного каучуку» є великим виробником синтетичних полімерів та випускає такі основні види продукції:
високомолекулярний поліізобутилен;
низькомолекулярний поліізобутилен;
поліізобутиленові присадки, що загущають тощо.
Жителі міста публікують кадри пожежі на території підприємства.
Деталі ураження та наслідки встановлюються.
Раніше «бавовна» навідалася до Нижнього Новгорода РФ. Фіксували серію вибухів. Згодом спалахнув корабель «Борської судноремонтної компанії».
З’явилися кадри з місця події.
«У Нижньому Новгороді загорівся кран/баржа під час робіт. Ні дня без пожеж на Росії», — йдеться у повідомленні.