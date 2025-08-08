Siemens / © Associated Press

Попри західні санкції, російський оборонний завод із виробництва вибухівки зміг придбати обладнання німецької компанії Siemens через посередника, який імпортує продукцію з Китаю.

Про це йдеться у розслідуванні Reuters, яке базується на митних даних та документах державних закупівель.

Завод — Бієвський олеумний завод (БОЗ) у Південному Сибіру — входить до складу державного підприємства ім. Я. М. Свердлова, яке вже перебуває під санкціями США та ЄС за сприяння російській військовій машині.

Згідно з даними, у жовтні 2022 року БОЗ уклав угоду з російською компанією Техприбор на поставку обладнання Siemens. Менш ніж за півроку Техприбор отримав від китайської компанії Huizhou Funn Tek поставку, до якої входили регулятори потужності Siemens, ідентичні тим, що замовляв БОЗ.

2023 року Техприбор також імпортував обладнання Siemens від іншого китайського постачальника — New Source Automation, що базується в Сямені. Обидва постачальники заявили, що можуть безперешкодно купувати продукцію Siemens, і що компанія не перевіряє кінцевого користувача.

Siemens заявила, що суворо дотримується міжнародних санкцій і вимагає того ж від своїх клієнтів, однак визнала, що певна продукція може потрапити до Росії без її відома.

Звіт Reuters демонструє, як легко російські оборонні підприємства обходять санкції, використовуючи китайських посередників.

Європейські та американські обмеження забороняють постачання товарів подвійного призначення до Росії, однак компанії в КНР продовжують реекспорт західного обладнання.

Нагадаємо, у грудні 2024 року ЄС уперше запровадив санкції проти китайських компаній.

Тим часом Євросоюз готує кардинальні зміни в нафтових санкціях проти Росії. Брюссель обговорює введення плаваючої стелі цін на російську нафту — вона буде змінюватися залежно від ринкової вартості.