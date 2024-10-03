Росію атакували безпілотники: аеропорти Казані та Нижньокамська зупинили роботу

Через зупинку роботи аеропортів затримано рейси на виліт і на приліт.

Вранці четверга, 3 жовтня, безпілотники атакували Росію. Аеропорти Казані та Нижньокамська зупинили роботу, запровадили режим "Ковер".

Про це пишуть російські ЗМІ.

"Аеропорт Казані з 6:00 мск тимчасово не приймає і не відправляє авіарейси. Літаки, що прямують до Казані з Омська, Хургади і Челябінська, перенаправлені в аеропорт Бегішево в Нижньокамську і Самару через тимчасові обмеження"- повідомили в "Росавіації".

Там заявили, що причиною таких заходів є "забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден".

У пресслужбі аеропорту Казані заявили, що прийом та відправка повітряних суден не здійснюється за вказівкою органів управління повітряним рухом.

За інформацією пабліків, через зупинку роботи аеропортів затримано рейси на виліт і на приліт. Деякі рейси на відправлення затримуються більш ніж на дві години.

Слідом за Казанню аеропорт Нижньокамска (біля Єлабугі) також призупинив роботу.

Нагадаємо, у російській Пермі загорівся хімічний завод.

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