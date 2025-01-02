Росію атакували дрони: зупинялась робота кількох аеропортів

Росію атакували безпілотники у ніч проти 2 січня. У кількох областях пролунали потужні вибухи і зупинялась робота аеропортів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Сильні вибухи уночі прогриміли у Ростовській області. Особливо гучно було поблизу військового аеродрому біля Таганрогу. Повідомляється, що там були "прильоти".

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Звечора через атаку дронами росіяни запроваджували план "Килим" в аеропортах Калуги, Пензи, Саранська та Саратова: діяли обмеження на приймання та виліт повітряних суден.

У Міноборони Росії стверджують, що вночі засоби ППО начебто збили 13 українських безпілотників. З них один – у Воронезькій області, три – у Бєлгородській, чотири – у Брянській, чотири – у Курській та один – у Калузькій. Про постраждалих та руйнування не повідомляється.

Росія опинилась під атакою БпЛА: лунали вибухи

Нагадаємо, 31 грудня безпілотники атакували нафтобазу у Смоленській області Росії. Там спалахнула пожежа.

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