Росію атакували понад 100 дронів: вибухи гриміли на аеродромі та нафтових об'єктах

У ніч проти 21 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Після атаки в районі аеродрому у Єйську спалахнула пожежа.

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали.

Міноборони РФ заявляє про перехоплення понад 100 дронів. Зокрема, 70 БПЛА нібито перехопили над окупованим Кримом та акваторією Чорного Моря та ще 43 - у Волгоградській області. Також стверджується, що були "знищені" шість безекіпажних катерів ВМС України.

У соцмережах мешканці Єйська писали про вибухи та публікували кадри зі спалахами в небі. Після атаки БпЛА почалася сильна пожежа.

Прогриміли близько десяти вибухів в районі краснодарського селища Афіпський і адигейського селища Яблоновський.

Дрони атакували Краснодарський край РФ: виникла пожежа на аеродромі

Водночас оперштаб Краснодарського краю офіційно повідомив, що одразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю зазнали масованої атаки: Темрюкський район, Єйський і Сіверський райони.

Російська влада зазначила, що атаку безпілотників у Єйському районі нібито відбито. Телеграм-канали РФ повідомляють про знищення понад 20 дронів.

Вже зрання стало відомо, що у Єйську сталася пожежа на території 726-го навчального центру ППО. Імовірно, його вночі атакували дрони. OSINT-аналітик AvScanNZ повідомляє, що супутники NASA зафіксували там щонайменше три пожежі.

Згодом з’явилась інформація, що БпЛА впав на території Ільського НПЗ на Кубані. За попередніми даними, постраждало двоє людей.

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