Росію атакує штам "Дельта": за добу в країні від коронавірусу померла рекордна кількість людей

Росію атакує штам "Дельта": за добу в країні від коронавірусу померла рекордна кількість людей

За останні 24 години інфікувалися 20 616 росіян.

В сусідній Росії 29 червня повідомили, що зафіксували абсолютний від початку пандемії рекорд смертей від коронавірусу - там за добу померли 652 людини.

Про це повідомляє "РБК-Росія" з посиланням на дані федерального штабу.

Зазначається, що рекорд смертності оновив Санкт-Петербург, де за добу жертвами COVID-19 стали 119 людей. У Москві за останню добу коронавірус забрав життя 121 людини, що на три особи менше, ніж днем раніше.

Попередній рекорд в РФ був зафіксований 24 грудня минулого року - тоді було оголошено про смерть від коронавірусу 635 осіб.

Загалом на сьогоднішній день в Росії вже виявлено 5 493 557 випадків COVID-19 у 85 регіонах. За весь період зафіксовано 134 545 смертей, одужали 4 984 037 людей.

Варто зазначити, що така ситуація з коронавірусом у сусідній Росії виникла через потрапляння та розповсюдження у країні "індійського" штаму коронавірусу "Дельта", який є найагресивнішим і найзаразнішим.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що "Дельта" вже поширився більш ніж в 90 країнах. При цьому всі чинні вакцини ефективні проти мутації.

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