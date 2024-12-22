Росію атакують безпілотники: вибухи пролунали на Брянщині, у Ростові та у Казані

На росіян сьогодні чекала вибухова ніч.

Російська влада "відзвітувала" про те, що п'ять ворожих БПЛА літакового типу начебто було виявлено та "знищено силами ППО" Міністерства оборони РФ над Брянською областю.

"Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", - йдеться у повідомленні російських чиновників.

Водночас у Ростові пролунали чотири сильні вибухи, опісля чого у повітрі здійнявся густий дим. Місцева влада наразі не коментує інцидент.

Також жителі Казані всю ніч повідомляють про вибухи, місцева влада заявила, що сапери знищили боєприпас, який не спрацював під час ранкової атаки БПЛА.

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Нагадаємо, вранці 21 грудня безпілотники влучили у декілька будинків у російському місті Казані.

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