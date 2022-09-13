Росію, Білорусь та М'янму не запросили на похорон королеви Єлизавети II

Велика Британія не запросила представників Росії, Білорусі та М’янми на державний похорон королеви Єлизавети II, який відбудеться наступного понеділка.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Британія разом зі своїми західними союзниками намагалася ізолювати Росію та її союзницю Білорусь на світовій арені за допомогою економічних санкцій та інших заходів у відповідь на вторгнення Москви в Україну. М'янма та її військові, які захопили владу в 2021 році, також потрапили під британські санкції.

Також читайте Останній шлях королеви: діти монархині попрощалися з Єлизаветою II у Шотландії

Очікується, що на похоронах королеви Єлизавети в Лондоні будуть присутні близько 500 іноземних високопоставлених осіб, запрошення надіслано главам більшості країн, з якими Британія підтримує дипломатичні відносини.

Багато світових лідерів від президента США Джо Байдена та першої леді Джилл Байден до прем’єр-міністрів Канади, Австралії та Нової Зеландії підтвердили участь у заході, який, ймовірно, стане одним із найбільших дипломатичних зібрань Британії за останні роки.

Нагадаємо, королева Єлизавета II пішла з життя з королівською гідністю. Вона завершила всі свої справи та мирно покинула цей світ у своєму ліжку, у замку Балморал, 8 вересня.

Володимир Зеленський вшанував пам'ять королеви Єлизавети

Читайте також: