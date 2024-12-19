Росію масовано атакували дрони: скільки БпЛА "завітали" до агресорки

Міністерство борони Росії заявило про атаку безпілотниками на країну у ніч проти 19 грудня. Стверджується про збиття 84 дронів.

Про це йдеться у заяві відомства в Мережі.

У російському Міноборони заявили, що сили протиповітряної оборони начебто знищили "84 українських безпілотних літальних апарати".

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Так, 36 дронів було знищено над територією Ростовської області, 21 – над Брянською областю, 14 – над Бєлгородською областю, шість – над Воронезькою областю, по три – над Курською і Тамбовською областями та один – над Краснодарським краєм.

Нагадаємо, цієї ж ночі безпілотники атакували Новошахтинськ Ростовської області, після чого там спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.

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