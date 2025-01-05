Росію масовано атакували дрони: у п'яти областях лунали вибухи

У РФ традиційно стверджують, що нібито всі збили.

Вночі низка регіонів Росії перебували під атакою ударних дронів.

Міноборони РФ звітує про нібито збиті за ніч понад 60 БпЛА. Зокрема, 37 БпЛА нібито було знищено над територією Ростовської області, 20 – над Брянською областю, два – над Воронезькою, один – над Білгородською та один – над Орловською.

Крім того, у ніч проти 5 січня дрони атакували в районі Таганрога, Тарасівки та Міллерово Ростовської області РФ.

Повідомлялося про атаку БпЛА на військовий аеродром в Міллерово.

"Міллерово відбивається від десятків БпЛА. Вибухи тривають вже пів години. Намагаються атакувати аеродром", – йдеться в російських пабліках.

Неспокійно було і в Грайвороні та кількох селах Бєлгородської області - там зафіксували удари дронів. Постраждалих немає, проте пошкоджено будівлі та автівки.

Раніше стало відомо, що поблизу бази Північного флоту Росії сталися два вибухи.

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