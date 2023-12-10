"Росію необхідно зупинити в Україні, щоб не втягувати Сполучені Штати в ширший конфлікт" – Блінкен

За словами Блінкена, Росія, Іран та Китай "будуть щасливими", якщо запит на допомогу для України та Ізраїлю не буде підтриманий Конгресом.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росію необхідно зупинити в Україні, щоб вона не здійснила атаку на країни НАТО і не втягнула Сполучені Штати в ширший конфлікт.

Про це у програмі CNN State of the Union.

Блінкен також висловив думку, що Росія, Іран та Китай "будуть щасливими", якщо запит на допомогу для України та Ізраїлю не буде підтриманий Конгресом.

"Вони досягли значного прогресу за останній рік, відбили російську агресію, повернувши більш ніж половину території, захопленої Росією з лютого 2022 року", – наголосив держсекретар.

Блінкен заявив, що нездатності Конгресу схвалити до кінця 2023 року запит на допомогу Україні та Ізраїлю, зрадіють лише у Москві, Тегерані та Пекіні.

"Єдині люди, які були б щасливими, якби запит на додатковий бюджет не був проголосований і не затверджений Конгресом, сидять у Москві, Тегерані та Пекіні", – сказав він.

Нагадаємо, США завдяки допомозі Україні збільшила свою економіку. Про це раніше заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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