Росію остаточно вилучено з переліку тих, хто реально впливає на глобальні процеси: Подоляк – про зустріч Байдена та Сі

Зустріч президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна вселяє обережний оптимізм, та означає, що Росію остаточно вилучено з переліку тих, хто реально впливає на глобальні процеси.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram.

"Обережний оптимізм. Зустріч лідерів США та Китаю – Байдена та Сі. Це чудовий сигнал світу: діалог замість конфронтації, новий глобальний порядок, обов’язковість правил, стабільність і передбачуваність. І друге: Росію остаточно вилучено з переліку тих, хто реально впливає на глобальні процеси. Росія майже несуб’єктна. Тому що робить ставку на хаос, руйнацію, підтримання насильства як інструмента зовнішньої політики. І має огидну репутацію, об яку не можна бруднитися. Усього цього не треба тим, хто хоче бачити горизонти, майбутнє, взаємні обмежувальні правила", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, у середу, 15 листопада, президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели свою першу особисту зустріч більш ніж за рік на тлі напруженості у відносинах двох великих країн.

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