Росію сколихнули одразу три землетруси: в будинках обвалилася штукатурка (фото, відео)

У ніч проти 20 вересня в Кемеровській області Росії сталися одразу три землетруси. Жителі відчули поштовхи, у будинках потріскалася штукатурка та обвалилася плитка.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Перші підземні поштовхи в Кемеровській області розпочалися опівночі 20 вересня. За даними Алтає-Саянської філії Єдиної геофізичної служби РАН, магнітуда землетрусу становила 4,6. А інтенсивність в епіцентрі досягала 5,8.

Внаслідок землетрусу величезна вирва у Старому Шерегеші стала ще більшою і глибшою.

Місцеві жителі пишуть у соцмережах, що відчули кілька поштовхів. Дехто повідомляє, що землетрус супроводжувався гуркотом.

У будинках, що потрапили до зони катаклізму, потріскалася штукатурка, обвалилася плитка. У Будинку культури Шерегеша постраждала стельова ліпнина.

У радіусі 50 км від епіцентру працюють бригади рятувальників. Вони обстежують території та житловий сектор щодо руйнувань.

Після землетрусу вирва у Старому Шерегеші стала ще більшою

Після землетрусу вирва у Старому Шерегеші стала ще більшою

В Кемеровській області РФ сталися одразу три землетруси

До слова, вибухи на арсеналі у Тверській області РФ, які гриміли напередодні унаслідок атаки по складах, були такої сили, що в регіоні зафіксували замлетруси.

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