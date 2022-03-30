Росію та Білорусь не запросили на 77-річчя звільнення Бухенвальда через загибель ексв'язня табору у Харкові

Росію та Білорусь не запросили на 77-річчя звільнення Бухенвальда через загибель ексв'язня табору у Харкові

Таке рішення ухвалили через війну в Україні, зокрема, через загибель у Харкові Бориса Романченка — в'язня кількох нацистських концтаборів. У його будинок влучив російський снаряд.

Меморіальний фонд колишнього нацистського концтабору Бухенвальд повідомив, що офіційних представників Росії та Білорусі не запросили на церемонії, присвячені 77-й річниці його визволення.

Про це пише The Guardian.

"Офіційним представникам Росії та Білорусі не раді на церемонії цього року", — йдеться в заяві. Посольства двох країн у Берліні були поінформовані про це рішення.

Замість офіційних осіб з Росії чи Білорусі на церемонію запросять представників українського та російського громадянського суспільства, щоб вшанувати пам’ять жертв табору з колишнього Радянського Союзу.

Таке рішення ухвалили через війну в Україні, зокрема, через загибель Бориса Романченка, в'язня кількох нацистських концтаборів. 21 березня стало відомо, що 96-річний Борис Романченко, який вижив у нацистських концтаборах, загинув. 18 березня до його квартири у Харкові потрапив російський снаряд.

На церемонії 10 квітня загиблому від рук окупантів РФ ексв'язневі Бухенвальду віддадуть особливу шану.

Борис Романченко був в'язнем чотирьох нацистських концентраційних таборів. 1942 року він потрапив до концтабору Бухенвальд. У наступні три роки пройшов концтабори Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берґен-Бельзен. Він десятиліттями працював над збереженням пам'яті про нацистські злочини та був віце-президентом міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.

Бухенвальд – один із найбільших концентраційних таборів у Німеччині. Під час Другої світової війни в ньому було вбито понад 76 тисяч людей.