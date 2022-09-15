Росію відправили за "добре відомою адресою": ексміністр про резонансне рішення ЄС

Євросоюз вирішив нагадати Росії, що вона є країною-терористом, і що росіяни мають "сидіти вдома і сьорбати щі".

Про це розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, коментуючи рішення ЄС про запровадження візових обмежень з Росією на Youtube-каналі ТСН.

За його словами, для РФ "це означає політичний ляпас - гучний і смачний".

Як зазначив ексміністр, для росіян тема міжнародних поїздок "не є насправді актуальною", оскільки 80% російського населення не має закордонних паспортів. З тих, хто має паспорт, не всі можуть фінансово дозволити собі такі поїздки, тому що кількість людей "умовного середнього класу" різко скоротилася.

"Тому сказати, що це торкнеться великої кількості російського населення було б неправильно. Але це показує росіянам на місце, куди їх відправили - відповідну адресу, добре всім відому. Сказали, що оскільки ви дикі, оскільки у вас країна-агресор, країна-терорист, то нам з вами не пити каву поряд у Брюсселі, Парижі чи Римі. Тому сидіть у себе вдома і сьорбайте щі лаптями", - наголосив Огризко.

Як додав ексглава МЗС, це рішення Євросоюзу - політичний сигнал, надісланий Росії.

Нагадаємо, вже 9 країн Євросоюзу припинили оформляти туристичні візи для громадян Росії, яка бомбить Україну і вбиває мирних людей. Більше не приймають від росіян документи на оформлення туристичних віз країни Балтії, а також Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія й Нідерланди.

9 вересня, Рада ЄС ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією. Тепер до громадян Росії будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу.

Крім того, чотири країни ЄС, а саме Естонія, Литва, Латвія і Польща, з 19 вересня закриють в'їзд для громадян Росії з шенгенськими візами.

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