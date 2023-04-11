Росію вигнали з Європейської мережі національних інституцій з захисту прав людини - Лубінець

В Москві знали, що їх виженуть з альянсу, тому намагались вийти з нього перш ніж відбудеться голосування.

Росію в особі її обмудсменки Тетяни Москалькової вигнали з членів Європейської мережі Глобального альянсу націнститутів із захисту прав людини (ENNHRI).

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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"Сьогодні взяв участь в процесі голосування за виключення інституції уповноваженої з прав людини в Російській Федерації із членів ENNHRI. В голосуванні взяли участь члени ENNHRI зі статусом А. Наголошую, що це вперше за історію існування об’єднання, коли виключають одного із членів", - повідомив він.

Лубінець зазначив, що причиною для відповідного голосування стало те, що Москалькова виконувала свої обовʼязки в спосіб, який суперечить меті статуту альянсу.

Український омбудсмен заявив, що в Москві знали, що їх виженуть з альянсу, тому намагались вийти з нього перш ніж відбудеться голосування.

При цьому вона повторювала маячню про "біолабораторії США в Україні" та вказувала на порушення прав людини у Франції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заява уповноваженої з прав людини Росії Тетяни Москалькової про небажання української сторони повернути з полону 70 військових супроводжується недостовірним списком і має на меті розхитати українське суспільство.

Крім того, ми раніше інформували, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав "виховну бесіду" з російськими окупантами перед обміном на захисників України.

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