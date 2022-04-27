Росію вигнали зі Всесвітньої туристичної організації ООН

Генеральна асамблея Всесвітньої туристичної організації ООН більшістю голосів проголосувала за виключення Росії зі складу організації.

"За" виключення країни-аресорки проголосували 40 країн.

Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ) Мар‘яна Олеськів.

Водночас, "проти" цього рішення проголосували 11 країн. За словами Олеськів, це: Сирія, Білорусь, Казахстан, Нікарагуа, Зімбабве, Алжир, Боснія і Герцеговина, Північна Корея, Китай та Єгипет.

"Бажаний для росії сценарій не спрацював. Розповісти світу про те, що вони самі вийшли з ВТО ООН, не вдалося. Зберегти обличчя – не вдалося. Зате вдалося вкотре зганьбитись і ще й оскандалитись у фінальних конвульсіях", - написала очільниця Держтуризму.

Олеськів наголосила, що РФ повинна пройти тривалий цивілізаційний шлях, отримати нові якості – у гуманності, ерудиції, честі й цінностях. І лише після повної трансформації РФ знову зможе претендувати на місце серед "мирних, доброзичливих, порядних і чесних людей", що є членами організації.

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