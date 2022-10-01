Росію "викинули" з ради Міжнародної організації цивільної авіації

Росія не була переобрана до керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) через її агресію проти України.

Про це повідомили у Twitter організації.

До першої десятки найважливіших для світової авіації країн увійшли Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Італія, Японія, США та Велика Британія. У другій десятці опинилися Аргентина, Австрія, Єгипет, Ісландія, Індія, Мексика, Нігерія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Африка, Іспанія та Венесуела

Як повідомляє Reuters, Росія не набрала достатньої кількості голосів для того, щоб залишатися частиною керуючої ради ICAO, до якої входять 36 держав.

Таке рішення було одним з жестів країн Заходу, які хочуть, щоб Росія понесла відповідальність за вторгнення в Україну.

"Голосування притягує Росію до відповідальності за порушення суверенного повітряного простору України, як-от бомбардування аеропортів, що суперечить ключовій угоді 1944 року, яка встановлює основні принципи глобальної авіації", - сказала пані посол України в Канаді Юлія Ковалів у коментарі агенству.

Нагадаємо, що Греція та Болгарія розпочали експлуатацію газопроводу, який допоможе знизити залежність держав Південно-Східної Європи від російського газу.