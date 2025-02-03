Росію вночі атакували безпілотники: під  ударом опинилися газо- і нафтопереробні заводи

Уночі, 3 лютого, міста Ахтубінськ та Волгоград опинилися під атакою БпЛА.

Про це писали місцеві Телеграм-канали.

Місцеві скаржилися на вибухи й пожежу в районі газопереробного заводу.

Крім того, багато повідомлень про вибухи надходило з Волгограда. Ціль - нафтопереробний завод.

План "Килим" запровадили в аеропортах Астрахані, Казані, Нижньокамська, Саратова та Ульяновська.

Невдовзі російські канали повідомили, що дрони-камікадзе налетіли на об'єкти ПЕК (паливно-енергетичного комплексу) в Астраханській області. Зокрема, постраждав місцевий газопереробний завод - там почалася пожежа.

Губернатор Ігор Бабушкін згодом підтвердив займання без постраждалих.

У російському Волгограді дрони атакували НПЗ, що належить "Лукойлу". Після атаки в кількох районах міста зникло світло.

Жителі Волгограда нарахували щонайменше 50 вибухів під час роботи протиповітряної оборони.

"Атаковано Астраханський газопереробний завод. Це один із ключових енергетичних об'єктів РФ, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки. Завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери", - написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Нагадаємо, вночі 19 грудня Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ атакували дрони. Завод відіграє важливу роль для оборонної промисловості країни-агресора Росії.

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