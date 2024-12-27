Росію знову атакували БпЛА: зупинялась робота низки аеропортів

Зокрема, у Тулі лунали вибухи, після яких виникла пожежа.

Росіяни заявили про атаку безпілотників у ніч проти 27 грудня. Через повітряну загрозу в аеропортах Астрахані, Волгограда, Сочі та Казані було запроваджено план "Килим", діяла заборона на приймання та випуск літаків.

Про це повідомляють російські медіа і телеграм-канали.

Уночі жителі російського міста Тула повідомили про вибухи. Люди фіксували роботу ППО над містом. Місцева влада повідомила про збиття двох безпілотників. Після збиття містяни повідомляли про пожежу.

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У Міноборони РФ стверджують про "знищенням" 13 начебто українських дронів за ніч: 5 над Брянською областю, 3 – над Курською, по 2 – над Бєлгородською та Тульською та 1 – над Астраханською.

В аеропортах низки міст діяв план "Килим". Водночас літак, який прямував із Москви до Астрахані, перенаправили до Махачкали, але згодом і там запровадили обмеження, а також – у Самарі та Грозному.

"В аеропорту Астрахані введено режим тимчасової заборони на прийом та випуск повітряних суден. Затримано рейси на виліт і на приліт. Також рейси затримані і в аеропорту Волгограда", – пише одне із пропагандистських медіа.

Обмеження діяли і в аеропорту Сочі. Також у "Росавіації" інформували, що "тимчасово не приймає та не відправляє рейси" аеропорт у Казані. Повідомляється, що це зроблено для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден у зв'язку із загрозою атаки дронами.

Зауважимо, через загрозу безпілотників літак "Аерофлоту" SU1172, що прямував із Москви до Астрахані, спочатку затримали на п’ять годин, але до пункту призначення він досі не дістався. Після злету борт перенаправили до Махачкали.

Нагадаємо, 26 грудня росіяни скаржилися про атаку безпілотників у Воронежі, Волгоградській та Бєлгородській областях. Місцеві жителі заявляли про вибухи.

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