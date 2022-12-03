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Роспропаганда показала, як покалічений окупант зі сльозами дякує Путіну, що "забрав Донбас" (відео)

Роспропаганда показала, як покалічений окупант зі сльозами дякує Путіну, що "забрав Донбас" (відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
152
Час на прочитання
2 хв
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Роспропаганда показала, як покалічений окупант зі сльозами дякує Путіну, що "забрав Донбас" (відео)

Скриншот з відео

Загарбник переконаний, що "не дарма пацани гинули".

На одному з російських пропагандистських телеканалів показали, як покалічений окупант в інвалідному візку дякує диктатору Володимиру Путіну за вигадане "повернення" Донбасу до складу РФ.

Відповідний ролик з’явився у Telegram-каналах.

На кадрах російський загарбник, сидячи в інвалідному візку, дякує Путіну за те, що "забрав Донбас у Росію" і при цьому пускає сльозу. Військовий також каже, що "не дарма пацани гинули".

На це господар Кремля відповів у традиційній для нього патетичній пропагандистській манері: "Перш за все, хочу висловити слова захоплення такими, як ви, – людьми, які не побоялись боротись за інших людей".

Нагадаємо, що тим часом ЗСУ просуваються на Донбасі, звільняючи метр за метром українські території. Так, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив 2 грудня, що українські захисники вже перебувають близько до Кремінної.

Поки одні окупанти дякують Путіну, матері інших його критикують. Так, мати полоненого російського військового Ірина Чистякова накинулася з критикою на президента РФ та міністра оборони Сергія Шойгу, бо ті нічого не роблять задля повернення її сина з полону.

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Дата публікації
Перегляди
152
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