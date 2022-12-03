Роспропаганда показала, як покалічений окупант зі сльозами дякує Путіну, що "забрав Донбас" (відео)

На одному з російських пропагандистських телеканалів показали, як покалічений окупант в інвалідному візку дякує диктатору Володимиру Путіну за вигадане "повернення" Донбасу до складу РФ.

Відповідний ролик з’явився у Telegram-каналах.

На кадрах російський загарбник, сидячи в інвалідному візку, дякує Путіну за те, що "забрав Донбас у Росію" і при цьому пускає сльозу. Військовий також каже, що "не дарма пацани гинули".

На це господар Кремля відповів у традиційній для нього патетичній пропагандистській манері: "Перш за все, хочу висловити слова захоплення такими, як ви, – людьми, які не побоялись боротись за інших людей".

Нагадаємо, що тим часом ЗСУ просуваються на Донбасі, звільняючи метр за метром українські території. Так, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив 2 грудня, що українські захисники вже перебувають близько до Кремінної.

Поки одні окупанти дякують Путіну, матері інших його критикують. Так, мати полоненого російського військового Ірина Чистякова накинулася з критикою на президента РФ та міністра оборони Сергія Шойгу, бо ті нічого не роблять задля повернення її сина з полону.

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