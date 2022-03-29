"Россграм" і "Груснограм": в Росії намагаються замінити заборонений Instagram (фото)

Росіянин створив "Груснограм - соцсеть для грустных", яка фарбує усі фото в чорно-білий колір, звільняючи від "мук вибору".

У Росії після заборони владою найпопулярніших у світі соцмереж, зокрема Instagram, пообіцяли створити його аналог - "Россграм", який викликає сміх.

Судячи з опублікованого розробниками відео, вони майже повністю скопіювали оригінальний дизайн в Instagram.

Наразі "Россграм" не працює. Його обіцяли запустити 28 березня, але поки презентували лише пілотну версії. Кажуть, що спочатку доступ до соцмережі відкриють для блогерів, пропагандистських ЗМІ та інвесторів, а у квітні - для всіх інших.

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Вже зараз у "ВКонтакте" росіяни пишуть, що "Россграмом" будуть користуватися лише "кремлеботи" та пенсіонери, критикують назву. Однак про повномасштабну війну проти України, через яку заборонили популярні соцмережі та ввели санкції, досі мовчать.

"Що потрібно вживати, щоб придумати таку назву?", "Взагалі начхати, там крім кремлеботів і пенсіонерів нікого не очікується", "Ось де буде свобода слова. Ледве не так висловився, і на карті мінус 30к", "А чому не Стограм?", "Неймінг нульовий, логотип зі стоків... Не ганьбіться", - пишуть в коментарях.

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Крім того, росіяни запустили "Груснограм - соцсеть для грустных". Сайт фарбує всі завантажені зображення в чорно-білий колір, "звільняє від мук вибору". Автори обіцяють випустити версію соцмережі для Android.

"Ідея спала на думку, коли я побачив "Россграм" - це настільки соромно і безглуздо, що виникло непереборне бажання відповісти. Це, звісно, насамперед висловлювання. Тому що нікому не потрібен російський аналог – це абсурд", - розповів автор проєкту Олександр Токарєв.

Нагадаємо, що YouTube хочуть заблокувати в Росії. Раніше в РФ вже заблокували Instаgram, Twitter та Facebook, а TikTok сам призупинив роботу.

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У Росії анонсували створення своєї соцмережі замість Instagram

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