Ростов здригнувся від вибухів: горить завод «Емпілс» (відео)

У ніч проти 14 січня російський Ростов-на-Дону здригнувся від серії вибухів: дрони атакували стратегічний завод та нафтосховище. На території підприємства «Емпілс» спалахнула масштабна пожежа, яка стає дедалі масштабнішою.

Про це повідомили телеграм-канали та губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

За повідомленнями російських пабліків, унаслідок атаки безпілотників і, ймовірно, ракет у західній частині Ростова-на-Дону виникла пожежа на території підприємства «Емпілс».

Очевидці заявляють про влучання в резервуари з нафтопродуктами. На місці спалахнув потужний вогонь, який продовжує поширюватися. Водночас офіційні структури інформацію про влучання наразі не підтверджують.

Також повідомляється про пошкодження житлових будинків. У соцмережах з’явилися відео роботи російської ППО: на одному з них видно, як ракета піднімається в повітря, після чого змінює траєкторію та падає на землю. Зафіксовано падіння уламків у помешканнях кількох багатоповерхівок, що призвело до загорянь.

Російські засоби масової пропаганди повідомляють про щонайменше чотирьох поранених. Під час розчищення завалів в одній з квартир рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

Уранці Міністерство оборони РФ заявило, що сили ППО нібито перехопили та знищили 48 українських безпілотників. За даними ворога, 25 дронів було збито над Ростовською областю, 13 — над Ставропольським краєм, п’ять — над Брянською областю, по одному — над Бєлгородською та Курською областями, ще три — над окупованим Кримом.

Нагадаємо, напередодні СБУ та ВМС атакували завод «Атлант Аеро» у Таганрозі, спричинивши серію вибухів та масштабну пожежу у виробничих корпусах. Це підприємство забезпечує повний цикл створення ударних БпЛА «Молнія» та компонентів для дронів «Оріон», які Росія використовує у війні проти України.