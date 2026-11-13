Росйський шпигун у штабі НАТО: у Британії затримали бойового офіцера США з "бездоганною" кар'єрою

В штабі НАТО виявили шпіона РФ

Реклама

У Великій Британії затримали 41-річного підполковника армії США Брендона Тайнера, якого підозрюють у спробі передати Росії секретну інформацію під час служби в штабі НАТО.

Про це пише Newsweek, а особу військового також підтвердили американські посадовці агентству AP.

Реклама

Підозрюваний працював старшим офіцером із кадрової роботи в Корпусі швидкого реагування НАТО, штаб якого розташований на військовій базі Імджин поблизу міста Глостер в Англії. Його затримали 10 листопада в межах розслідування щодо можливого шпигунства на користь Росії.

Реклама

Що відомо про підозрюваного у шпигунстві

Брендон Тайнер вступив до армії США 2008 року, а 2024-го отримав звання підполковника. Він має бойовий досвід і раніше служив в Афганістані, Іраку та Катарі. Серед його нагород — американська Бронзова зірка та медаль за видатну службу в обороні.

У штабі НАТО Тайнер обіймав посаду старшого офіцера з кадрової роботи. Корпус швидкого реагування Альянсу об’єднує військових із 20 країн і готується до кризових ситуацій та операцій, які можуть потребувати швидкого розгортання сил.

Британська поліція підозрює американця у правопорушеннях, передбачених розділами 1 і 3 Закону про національну безпеку 2023 року. Йдеться про допомогу іноземній розвідувальній службі та можливе отримання або розголошення захищеної інформації.

Чи встиг підполковник передати секретні дані Росії

За інформацією американського посадовця, жодна інформація до Росії не потрапила. Водночас наразі невідомо, до якого рівня розвідувальних відомостей мав доступ Тайнер.

Реклама

Затримання стало результатом спільної операції британської контртерористичної поліції, ФБР та американських військових структур. Правоохоронці також провели обшуки за двома адресами у графстві Глостершир.

12 листопада британська поліція отримала дозвіл на подальше утримання підозрюваного під вартою — до 19 листопада. Офіційних звинувачень на момент останнього повідомлення поліції ще не оголосили. Кремль заперечив будь-який зв’язок із цією справою.

Російські шпигунські мережі в Європі — останні новини

Європейські спецслужби останніми місяцями викривають підозрюваних у співпраці з російською розвідкою в різних країнах. 10 листопада в Польщі затримали двох українців віком 24 та 25 років. За версією слідства, вони за криптовалюту фотографували військові об’єкти, а також підпалювали автомобілі. Слідчі вважають, що використання машин із номерами, схожими на номери української армії, могло бути спробою перекласти відповідальність на Україну.

За кілька днів до цього польські спецслужби затримали ще шістьох людей, яких підозрюють у співпраці з російською розвідкою. Слідство вважає, що група організувала незаконне постачання матеріалів для російського військового виробництва. Серед затриманих — п’ятеро громадян Польщі та громадянка Росії. Чотирьох фігурантів суд відправив під арешт.

Реклама

У жовтні німецькі правоохоронці затримали громадянина України, якого підозрюють у зборі розвідувальних даних для Росії. За версією слідства, чоловік цікавився військовими об’єктами НАТО та німецькою оборонною промисловістю, зокрема виробництвом бронетехніки, боєприпасів і вибухових речовин. Він нібито підтримував зв’язок із російською розвідкою через посередника щонайменше від літа 2025 року.

Новини партнерів