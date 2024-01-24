РосЗМІ показали перші кадри після падіння літака Іл-76: фото, відео

Російські пропагандистські ЗМІ показали перші кадри з місця катастрофи Іл-76 у Бєлгородській області.

На кадрах видно, що уламками вантажного судна ворога всіяна величезна територія.

За інформацією росЗМІ, місце падіння літака почали оглядати слідчі та криміналісти СК РФ. Там стверджують, що огляд займе багато часу, оскільки "зона розповсюдження досить велика".

Розбитий Іл-76

РосЗМІ опублікували кадри з місяця падіння літака Іл-76

Падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області

У середу, 24 січня, у Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76. Відповідну інформацію поширили роЗМІ та Міноборони країни-агресорки. За їхніми даними, на борту нібито перебували українські військовополонені, яких перевозили для обміну.

Водночас у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими прокоментували цю інформацію і закликали відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами.

Пізніше Головне управління розвідки підтвердило, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який так і не відбувся. Однак досі ГУР не має інформації, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

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