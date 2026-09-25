РосЗМІ заявили, що РФ готує ще одну “СВО”, і швидко видалили новину: що відомо і на кого хочуть напасти

Скандальна колонка Носовича / © скриншот

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Доповнено додатковими матеріалами

Кремлівські пропагандисти з державного агентства «РИА Новости» опинилися в центрі гучного скандалу: вони випустили матеріал із відкритими погрозами вторгнення та ядерного удару по країні НАТО, агонічно видаливши його за кілька годин.

Стаття позаштатного автора Александра Носовича вийшла під промовистим заголовком «На Росію чекає ще одна СВО. Вона буде дуже короткою». У ній пропагандист прямо пригрозив Литві військовим нападом та ядерним знищенням у відповідь на рішення литовського парламенту підтримати скасування заборони на розміщення в країні ядерної зброї.

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Згодом матеріал терміново видалили з сайту, заявивши, що текстуальний випад «не відповідає думці редакції, редакційній політиці та державній політиці РФ». Втім, вичистити сліди Кремлю не вдалося — збережена копія колонки залишилася у веб-архіві.

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Користувачі соцмереж встигли зробити скриншот / facebook.com/olena.churanova

Приниження, образливі штампи та порівняння з Україною

У своєму матеріалі Носович стверджує, що європейські держави «продовжують розхитувати тему перекидання до кордонів РФ неконвенційного озброєння» та нібито обрали Литву як «ядерний склад». Пропагандист вдається до відвертих образ, називаючи суверенну державу «країною-самогубцем взагалі без мізків», «корисним ідіотом» і «маленьким, але гордим камікадзе у близькому зарубіжжі».

Автор прямо порівнює Литву з Україною та відкрито залякує Вільнюс ракетно-ядерним ударом, запевняючи, що цього разу Москва нібито може навіть не вводити піхоту:

«Мова про те, які засоби можна використати. І оскільки наші противники першими переводять розмову в площину ядерної загрози, Росія може дозволити собі навіть відмову від введення сухопутного континґенту. Тільки ракети з відповідним зарядом. Рішення не просто швидке, а блискавичне», — йдеться у вилученому тексті.

Хто стоїть за провокацією

Автор вилученої колонки Александр Носович — член неурядової організації «Рада із зовнішньої та оборонної політики» РФ та головний редактор проросійського пропагандистського ресурсу RuBaltic.Ru (базується в Калінінграді).

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За даними розслідувального центру «Досьє», ще у 2020 році Носовича ідентифікували як особу, тісно пов’язану зі структурами впливу, які курируються безпосередньо Адміністрацією президента РФ та Службою зовнішньої розвідки (СЗР).

Росія готує нову операцію, але вже проти ЄС та НАТО

Кремль змінює тактику гібридного тиску на Захід та розширює географію потенційних ударів. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. Якщо раніше ключовою загрозою вважався прямий напад на країни Балтії, то зараз Росія готується діяти з моря, охоплюючи південні, західні та північні кордони Європейського Союзу і НАТО.

За даними джерел у Міноборони Литви, Москва розглядає можливість використання цивільних суден і контейнеровозів у Середземному морі для запуску ударних дронів типу «Гербера» по території Іспанії, Франції та Італії. Водночас Данська служба оборонної розвідки зазначає, що обмежений військовий напад на сухопутні кордони країн НАТО поблизу РФ наразі є малоймовірним, проте Кремль суттєво інтенсифікує «гібридну війну» — від кібератак до диверсій на морі.

НАТО вже готується до можливого удару РФ

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив, що союзники посилили обмін розвідувальними даними через хвилю диверсій та інших інцидентів, які, ймовірно, пов’язані з Росією. За словами Гринкевича, Альянсу необхідно зберігати спокій і впевненість у власних можливостях протистояти загрозам із боку Москви.

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«НАТО посилює обмін розвідувальними даними у відповідь на хвилю диверсій та інших інцидентів, ймовірно, пов’язаних з РФ, однак Альянс має зберігати спокій та впевненість у своїй здатності протистояти будь-якій загрозі з боку Москви», — заявив командувач.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пригрозив Європі «короткою війною» у разі нападу на Росію. Якщо Європа, яка щодня говорить про підготовку до конфлікту проти Росії, нападе на РФ, це буде зовсім інше протистояння — про це попередив очільник МЗС РФ.

Крім того, у Росії зухвало виступили з безпосередньою погрозою на адресу Польщі. Мовляв, у разі війни з РФ польська держава нібито може «припинити існування за два-три дні». Про це нахабно заявив помічник російського президента-диктатора Микола Патрушев. Зауважимо, що політик зухвало відреагував на слова очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського про військову перевагу Варшави над Москвою. За словами російського посадовця, у разі воєнного зіткнення РФ застосує «весь арсенал наявних у неї сил і засобів».

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