20-річна українська модель Марія Ковальчук

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У справі української моделі Марії Ковальчук, яку 19 березня у важкому стані доправили до лікарні в Дубаї, з’явилися нові тривожні подробиці. Анонімний очевидець, який, за його словами, перебував у медзакладі під час госпіталізації дівчини, стверджує, що стан білявки свідчив не лише про падіння, але й про можливе жорстоке поводження.

Цю інформацію наразі неможливо ані підтвердити, ані спростувати. Коментар був наданий анонімно російським ЗМІ, і перевірити обставини, про які йдеться, не вдалося. Про це пише видання OBOZ.UA.

Водночас матір потерпілої навідріз відмовлялась давати будь-які коментарі до закінчення слідства.

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За словами «інсайдера», тіло Ковальчук було вкрите забоями, які не є характерними для падіння з висоти. Тож 20-річну дівчину, яка нібито побувала на вечірці Porta Potty, можливо, справді били та принижували протягом тривалого часу.

«Поліція замітає сліди»

«Поліція замітає сліди. Мій друг, який працює у тій самій лікарні, де лежить Ковальчук, бачив на власні очі, що коли її привезли, у неї рот був у дубайському шоколаді, а зуби складені, як це висловитися, у її Birkin (сумка бренду Hermès — ред.)», — заявив «інсайдер».

Що відомо про Porta Potty

Porta Potty — це скандальні дубайські VIP-вечірки, які існують вже понад 10 років. Зазвичай на гуляння вербують малозабезпечених жінок і часто годують обіцянками про «чудові та насичені подорожі». Проте замість відпочинку дівчата стикаються із жорстоким ставленням.

За словами моделей, які побували на таких заходах, їм доводилося взаємодіяти із людськими або тваринними випорожненнями, також їх примушували до сексуального зв’язку з верблюдами чи віслюками. Нерідко «розвагою» для шейхів стає фізичне насилля, тож вони із легкістю можуть зламати жінкам руки, ноги, хребет або вибити зуби.

Як зазначила дівчина з Нігерії, коли вона погодилася взяти участь в Porta Potty, її зобов’язали взяти участь у насильницькому зв’язку з 20 представниками дубайського дворянства за один раз.

А от стюардеса, яка працює на рейсах до Об’єднаних Арабських Еміратів, поділилася: одного разу помітила в салоні літака жінку, яка хотіла харчуватися лише продуктами із великим вмістом клітковини. Коли бортпровідниця поцікавилася, чому вона надає перевагу такому раціону, та відповіла: «Мені платять великі гроші за випорожнення на мільйонерів. Я маю зробити все, що в моїх силах, бо сьогодні відвідаю гуляння на яхті».

Причиною організації Porta Potty деякі жінки вважають ненависть шейхів до своїх дружин. Оскільки досить часто вони не мають змоги самостійно обирати партнерку, то стають агресивними і хочуть виплеснути злість.

Варто зазначити, що всіх учасниць VIP-вечірок зобов’язують підписати контракт про нерозголошення.

За різноманітні знущання дівчата отримують досить великі гонорари. Моделі зазначають, що за сексуальний зв’язок можна заробити від 5 тисяч доларів, за випорожнення на мільйонера — 50 тисяч доларів, приблизно стільки ж коштує і фізичне насилля.

Родичі не вірять у версію поліції

І поки поліція офіційно заявляє про падіння з будмайданчика, родичі підозрюють зовсім інше — можливе потрапляння у сексуальне рабство.

На щастя, зараз життю Марії нічого не загрожує, але дівчина досі не може говорити / © Соціальні мережі

Згідно із заявою правоохоронців Дубаю, Марію Ковальчук знайшли на узбіччі дороги з численними травмами, а її родичі до того не мали зв’язку з нею понад 10 днів.

Що відомо про стан Марії

У консульстві України в ОАЕ підтвердили: дівчина перебувала без документів і телефону. Вона перенесла три складні операції, а її стан оцінюють як стабільний. Зараз життю 20-річної українки нічого не загрожує.

За словами матері дівчини, Ганни Ковальчук, її донька досі не може говорити. Жінка наголосила, що офіційні коментарі надасть лише після завершення слідства.

Нагадаємо, що родина української моделі Ковальчук оскаржує офіційну версію поліції.