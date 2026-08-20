"Рої" дронів на Москву: The Atlantic розкрив план України з ізоляції російської еліти і що цьому завадило

Аеропорт Внуково Москва Фото ілюстративне / © Вікіпедія

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На початку 2026 року українські посадовці запропонували президенту Володимиру Зеленському ризикований план, метою якого було змусити Росію погодитися на припинення вогню. Операція передбачала розширення кампанії ударів по РФ і використання нового типу озброєння.

Про це The Atlantic повідомив 20 серпня з посиланням на двох співрозмовників, безпосередньо обізнаних із планом.

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За їхніми словами, українська сторона розглядала можливість запуску хвиль дронів зі штучним інтелектом по московських аеропортах. Розрахунок був на те, щоб зупинити роботу міжнародних авіаперевізників, які здійснюють рейси до столиці Росії та з неї.

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Операцію нібито отримала кодову назву «M&Ms». Її метою було ізолювати російські еліти та створити додатковий тиск на президента РФ Володимира Путіна, щоб змусити його погодитися на перемир’я.

Яким був план

Як зазначає видання, йшлося не про відмову від уже здійснюваних ударів по російських військових об’єктах. Україна й надалі атакувала б військові бази, нафтопереробні заводи, шляхи постачання та логістичні вузли.

Водночас план передбачав додавання до переліку цілей московських аеропортів.

За задумом, дрони мали діяти групами та використовувати системи навігації на основі штучного інтелекту. Це дозволило б їм самостійно знаходити та уражати визначені цілі без безпосереднього керування людиною-пілотом.

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Двоє джерел The Atlantic говорили на умовах анонімності, оскільки йдеться про чутливі військові операції.

Безпілотники могли діяти автономно

У разі реалізації операція стала б, за оцінкою The Atlantic, надзвичайно значущою подією в історії сучасної війни.

Йшлося про застосування «рою» автономних і недорогих безпілотників (звідси і назва операції, як маленькі цукерки M&Ms), оснащених системами ШІ, які могли б самостійно прямувати до визначених цілей та атакувати їх без керування людиною.

The Atlantic наголошує, що йдеться саме про план, який обговорювали українські посадовці.

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За словами джерел, головною ціллю задуманої операції мало бути не просто завдання шкоди авіаційним об’єктам. Йшлося передусім про те, щоб надовго ускладнити або повністю припинити цивільне авіасполучення з Москвою.

За оцінкою видання, тривале блокування московських аеропортів могло б відчутно позначитися на представниках російської еліти — чиновниках, олігархах та інших заможних прихильниках Володимира Путіна, які потім могли би звернутися до Путіна і наголосити на «проблемі».

Розрахунок, як зазначається, полягав у тому, що такий внутрішній тиск у поєднанні з економічними та соціальними наслідками війни міг би змусити російське керівництво повернутися до переговорів.

Задум M&Ms мав і серйозний правовий та етичний аспекти

The Atlantic звертає увагу, що подібні системи БпЛА вже випробовували різні країни, зокрема США. Водночас питання законності їхнього застосування залишається предметом гострих дискусій, оскільки використання автономної зброї потенційно може суперечити нормам міжнародного гуманітарного права.

За даними видання, такі системи ще не застосовувалися у масштабі, який передбачав український план.

Одним із головних ризиків залишається можливість того, що така система неправильно ідентифікує об’єкт.

За інформацією двох співрозмовників видання, підготовку операції припинили в липні після звільнення з посади міністра оборони України Михайла Федорова. Джерела назвали його одним із ключових розробників цього задуму.

За їхніми словами, Федоров відповідав, зокрема, за розвиток українських військових безпілотних програм, залучення програмістів до створення систем на основі ШІ та пошук фінансування проєкту в Європі.

Після призначення нового міністра оборони Євгенія Хмари подальша доля проєкту залишається невідомою. Один зі співрозмовників The Atlantic не виключив, що роботу над операцією можуть відновити.

Нагадаємо, у Кремлі так бояться народного бунту через війну, що масово розміщують війська навіть на заправках. 18 серпня 2026 року російський диктатор Володимир Путін направив підрозділи Росгвардії для патрулювання щонайменше 13 заправок у Московській області та в окупованому Криму.

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