Розбила вікно та бризкала кров'ю на пасажирів: агресивна дівчина влаштувала дебош в автобусі Варшави

У Варшаві дівчина розбила вікно автобуса та бризкала кров'ю на інших пасажирів.

18-річна агресивна дівчина розбила вікно та забризкала своєю кров'ю пасажирів автобуса через нерозділене кохання та позитивний тест на ВІЛ.

Про це пише The Warsaw.

Інцидент стався у варшавському районі Targówеk на вулиці Радзимінська. Одна з пасажирок міського автобуса раптово почала агресивно поводитися.

Водій вирішив випустити всіх людей з громадського транспорту на одній із зупинок, а порушницю - замкнути в автобусі.

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Пасажирка була обуреною і розбила вікно, у результаті чого порізалася. Після цього вона спробувала забризкати своєю кров'ю інших пасажирів.

Під час своїх неадекватних дій дівчина кричала, що вона ВІЛ-інфікована та що її нещодавно покинув хлопець. Агресивна пасажирка замазала салон автобуса своєю кров'ю.

На місце події прибули поліцейські та швидка допомога. Медики заспокоїли дівчину. Виявилося, що вона була у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, у Варшаві агресивний росіянин намагався напасти на медиків та перехожих (відео).

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