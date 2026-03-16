Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що може відкласти заплановану зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у квітні, якщо Пекін не допоможе розблокувати Ормузьку протоку.

Про це пише Bloomberg.

Американський лідер наголосив, що Китай є одним із головних бенефіціарів транспортування нафти через цю протоку, тому має долучитися до забезпечення безпеки судноплавства.

Реклама

«Цілком логічно, що ті, хто отримує вигоду від цієї протоки, допоможуть зробити так, щоб там нічого поганого не сталося», — сказав Трамп.

Реакція Китаю

Китай не дав прямої відповіді на заклик Дональда Трампа долучитися до забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, яка є ключовим маршрутом світових поставок нафти.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу заявив, що Пекін підтримує зв’язок з Вашингтоном, однак не став прямо відповідати на питання про можливу участь Китаю в міжнародній ініціативі щодо захисту морських шляхів.

«Ситуація в Ормузькій протоці та прилеглих водах є напруженою, що впливає на міжнародну торгівлю товарами та енергією. Ми закликаємо всі сторони негайно припинити бойові дії, щоб уникнути подальшої ескалації», — сказав речник МЗС КНР.

Реклама

Ситуація в Ормузькій протоці загострилася після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Через загрози для судноплавства світові ринки відреагували зростанням цін на нафту, а перевезення через стратегічний морський коридор опинилися під ризиком, зокрема через погрози з боку Тегерану.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока залишається відкритою для суден з усього світу, за винятком американських та ізраїльських кораблів і танкерів.

The Wall Street Journal із посиланням на три джерела серед американських чиновників повідомляла, що Пентагон спрямовує до зони військової операції проти Ірану додаткові підрозділи морської піхоти та військові кораблі, оскільки режим аятол активізував атаки в Ормузькій протоці.

Два з них повідомили WSJ, що на Близький Схід з Японії вже прямує десантний корабель USS Tripoli з загоном морської піхоти. За словами чиновників, інша частина морських піхотинців уже перебувають у близькосхідному регіоні, де надають підтримку операції «Епічна лють».