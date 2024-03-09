Розблокувати кордон з Польщею цілком реально: віцепрезидент ЄК натякнув, хто гальмує процеси

В України є перспективи домовитися з Польщею про розблокування кордону без бійки за зерно та "стрибків" в імпорті, але все залежить від політичної волі чиновників.

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс впевнений, що необхідно, щоб польський уряд проявив бажання щось роботи, аби вирішити ситуацію з українським зерном. За його словами, на прикладі Румунії очевидно, що запровадити ефективну модель введення дозволів на експорт — цілком розв'язна задача.

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН.

"Що ж, я вважаю, що якби до цієї ситуації підходили раціонально, вона б уже була вирішена. Це не якась нерозв’язна задача. Ми це бачимо на прикладі Румунії, яка, за участі Єврокомісії, запровадила модель введення дозволів на експорт. І ми бачимо, що вона працює", - сказав він.

Чиновник пояснив, що транзитні дороги Румунії також є одними з головних у контексті "Шляхів солідарності" ЄС, до яких належить і Польща. Однак, завдяки ефективному застосуванню згаданої моделі, країна змогла уникнути "стрибків" імпорту на румунських ринках. Тобто українське зерно там не створює дестабілізуючого ефекту.

"Отже, способи вирішення цієї проблеми є. Але необхідно, аби уряд країни проявляв бажання її вирішити", - наголосив Домбровскіс.

Він також додав: "Польща вже заборонила імпорт українського зерна, тож проти чого там протестують фермери?"

Наразі ЄК намагається вести із ними стратегічний діалог, вжили деяких короткострокових заходів. Робота за цим напрямком триває, уточнив він.

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що польські фермери планують тимчасово розблокувати рух у напрямку КПП "Краківець". Це може тривати до 13 березня.

Читайте також: