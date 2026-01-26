Розбився літак із вісьмома людьми на борту

США накрили рекордні снігопади / © Associated Press

Реклама

У США в штаті Мен під час зльоту розбився бізнес-літак. Інцидент стався 25 січня о 19:45 (26 січня за Києвом). На борту літака перебували 8 осіб.

Про це повідомляє CNN.

За даними телеканалу, йдеться про бізнес-джет Bombardier Challenger 650, який виконував зліт у складних погодних умовах. Адміністрація аеропорту повідомила CNN, що екстрені служби оперативно відреагували на подію, після чого роботу аеропорту тимчасово призупинили.

Реклама

Аварія сталася на тлі сильного снігового шторму, який накрив північний схід США. У штаті Мен фіксуються мінусові температури, а снігопад істотно погіршив видимість.

За федеральними даними, літак зареєстровано на компанію з обмеженою відповідальністю, що базується в Г’юстоні.

Що відомо про негоду у США

Через негоду у зв’язку із зимовим штормом «Ферн», що насунувся на США, надзвичайний стан оголосили у 18 штатах. Шторм приніс рекордно низьку температуру та сильні снігопади, які вже забрали життя трьох людей у Нью-Йорку.

Унаслідок шторму у Штатах також відбулися масові відключення електроенергії по всій країні. Їхня кількість зросла майже до 135 тисяч. Більшість відключень припадає на штати Техас, Луїзіана та Нью-Мексико.

Реклама

У зв’язку з негодою тисячі авіарейсів по всій країні на вихідні було скасовано. Національна метеорологічна служба повідомила, що сильний сніг, мокрий сніг та крижаний дощ становлять загрозу для майже 180 мільйонів людей.