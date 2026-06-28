Фото ілюстративне / © partia.info

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У Франції сталася авіакатастрофа, жертвами якої стали 11 людей. Літак, що належав школі парашутизму, розбився вранці 28 червня невдовзі після зльоту.

Про це йдеться у повідомленні ladbible із посиланням на місцеву владу.

Аварія сталася близько 11:00 у місті Томблен (Tomblaine), передмісті Нансі на північному сході Франції. Повідомляється, що на борту перебували пілот і десять пасажирів.

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У Франції сталася авіакатастрофа / © Фото з відкритих джерел

Хто серед жертв

За попередньою інформацією префектури, усі, хто перебував у літаку, загинули. Серед жертв — пілот, п’ятеро учнів школи парашутизму та п’ятеро інструкторів.

На місці трагедії працюють рятувальні служби та правоохоронці. Поліція департаменту Мерт і Мозель закликала жителів не наближатися до району катастрофи та не користуватися дорогами поблизу вулиці Сальвадора Альєнде, щоб не перешкоджати роботі екстрених служб.

Префектура Мерт і Мозель підтвердила факт авіакатастрофи, зазначивши, що цивільний літак вилетів з аеродрому Нансі-Ессе перед тим, як зазнати аварії.

У зв’язку з трагедією префект департаменту Ів Сегю активував оперативний кризовий центр за участю всіх профільних служб для координації рятувальної операції та розслідування обставин катастрофи. Він також прибув на місце події.

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Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що глава відомства прямує до місця авіакатастрофи. Причини падіння літака наразі офіційно не називаються, триває розслідування.

Нагадаємо, раніше в авіакатастрофі у Ріо-де-Жанейро загинув американський співак Oliver Tree.

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