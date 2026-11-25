Гелікоптер AS-532 турецьких ВПС потрапив в аварію / © Daily Sabah

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У Туреччині військовий гелікоптер AS-532 турецьких ВПС потрапив в аварію 24 листопада під час навчального польоту. В катастрофі загинуло п’ятеро військовослужбовців, які перебували на борту.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Туреччини, пише Daily Sabah.

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«П’ятеро наших героїчних побратимів, які служили на борту гелікоптера ВПС, що розбився під час навчального польоту в Ескішехірі, загинули. Нехай Аллах помилує наших мучеників. Ми висловлюємо співчуття та бажаємо терпіння і сили їхнім родинам, Збройним силам Туреччини та нашій нації», — йдеться у заяві.

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За попередньою інформацією, гелікоптер упав у сільській місцевості поблизу району Йорюкакчайир, приблизно за 25 кілометрів від центру міста Ескішехір. Наразі не встановлено, що саме спричинило катастрофу.

На місце відправили пожежників та команди Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD). Рятувальники розпочали охолодження уламків гелікоптера, а над місцем падіння помітили інший вертоліт, який здійснював патрулювання.

Станом на зараз на місці аварії тривають заходи безпеки та розслідування обставин катастрофи.

Нагадаємо, 9 листопада в турецькому портовому місті Аліага, що у провінції Ізмір, стався потужний вибух на металургійному підприємстві. Внаслідок аварії загинуло щонайменше 16 людей, ще 13 осіб дістали травми та перебувають у лікарнях.

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