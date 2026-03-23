Розбився військовий літак із понад 100 солдатами на борту: що відомо про авіакатастрофу

Військовий літак зі 125 людьми на борту розбився на півдні Колумбії / © AFP

Реклама

У понеділок, 23 березня, військово-транспортний літак Lockheed Martin Hercules C-130 розбився на півдні Колумбії в регіоні Амазонії. На борту перебувало 125 осіб: 114 військовослужбовців та 11 членів екіпажу. Трагедія сталася під час зльоту в провінції Путумайо неподалік кордону з Перу.

Про це пише The Sun.

Що відомо про авіакатастрофу

За офіційною інформацією президента країни Густаво Петро, наразі підтверджено загибель однієї особи. Рятувальникам вдалося евакуювати з-під уламків 77 постраждалих, усіх їх госпіталізовано. Ще 43 людини офіційно вважаються зниклими безвісти.

Реклама

Водночас агентство AFP, посилаючись на власні джерела, припускає, що кількість жертв може сягати 80 осіб. Проте Міністерство оборони ці дані наразі не підтверджує.

Зазначається, що катастрофа сталася в аеропорту поблизу міста Пуeртo-Легісамо. Як повідомляє Blu Radio з посиланням на свідків, літак зміг відірватися від злітно-посадкової смуги, проте через технічні несправності пробув у повітрі нетривалий час і впав. На кадрах із місця події видно стовпи густого диму, що піднімаються над уламками в джунглях.

Міністр оборони Педро Санчес заявив, що військові підрозділи та екстрені служби вже працюють на місці аварії.

«Задіяно всі протоколи допомоги постраждалим та їхнім родинам, а також розпочато відповідне розслідування. Кількість жертв і причини аварії ще точно не встановлені», — зазначив очільник оборонного відомства.

Реклама

Реакція влади та стан авіапарку

Президент Густаво Петро пов’язав трагедію з проблемами в оновленні військової техніки. Він звинуватив «бюрократичні перепони» в затримці планів щодо модернізації авіації збройних сил.

«Я не дозволю жодних подальших затримок. На кону життя нашої молоді. Якщо цивільні чи військові адміністративні посадовці не здатні впоратися з цим викликом, їх необхідно звільнити», — попередив президент.

Повідомляється, що літаки моделі C-130 Hercules експлуатуються в Колумбії від кінця 1960-х років. Останнім часом країна оновлювала парк за рахунок вживаної техніки, переданої зі США. Точні дані про технічний стан і рік випуску саме того борту, який зазнав катастрофи, наразі з’ясовуються в межах офіційного розслідування.

Реклама

