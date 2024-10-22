Розчавили і спалили: студентка трагічно загинула, намагаючись знайти телефон у смітнику

Поліція вважає, що вона загинула у вантажівці зі сміттям.

На Майорці жінка загинула після того, як впала у сміттєвий бак.

Про це повідомляє LADbible.

Агостіна Рубіні Медіна вважалася зниклою безвісти більш ніж два тижні після того, як 2 жовтня зникла після нічної прогулянки з друзями в Пальмі.

Офіційні особи заявили, що, на їхню думку, студентка намагалася дістати свій телефон зі сміттєвого баку і знепритомніла під час цього процесу, після чого бак був висипаний у вантажівку, де вона була розчавлена на смерть рано вранці наступного дня.

На пресконференції 17 жовтня іспанська поліція заявила, що побоюється, що вона була розчавлена на смерть всередині вантажівки, перш ніж її рештки були спалені в центрі утилізації відходів, до якого під'їхала вантажівка.

Зараз слідчі шукають докази ДНК студентки на звалищі, намагаючись підтвердити, що з нею сталося.

Заступник начальника поліції Фернандо Ребойрас сказав: "Це була худорлява жінка, якій було важко вживати алкоголь. Це погіршувалося ліками, які вона приймала".

Агостіна Медіна / Фото: NF/News X

Він додав, що слідство вважає, що Медіна чекала на автобус близько опівночі, коли щось із її речей впало в урну, і вона залізла всередину, щоб забрати це. Свідок, який був на автобусній зупинці о 00:12, сказав, що бачив сумочку 24-річної студентки, але не чув закликів про допомогу або криків зсередини урни.

Сміттярі прибули через 15 хвилин, зібрали сміття з урни о 00:27 і висипали його у свою вантажівку, де, на їхню думку, дівчину розчавило на смерть.

Вантажівка зі сміттям прибула на звалище, де телефон жінки вимкнувся о 00:52.

Слідчі заявили, що "неможливо вижити всередині сміттєвоза", і 24-річна дівчина померла б ще на шляху до звалища.

Як повідомляє Majorca Daily Bulletin, поліцейські заявили, що востаннє жінку бачили об 23:57 2 жовтня, де, на їхню думку, вона мала намір дочекатися автобуса.

Анхель Руїс, керівник групи з розслідування вбивств Національної поліції, сказав, що слідчі впевнені, що "вона не сідала на цей автобус". Вони також повідомляють, що телефон студентки востаннє подавав сигнал о 2:59 ночі і що скелетні рештки були знайдені і відправлені на аналіз.

Нагадаємо, жінка ледь не померла, бо випила "забагато води". Вона провела декілька днів у реанімації, і лікарі сказали, що не знають, як вона вижила.

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