Розчищали доріжки від снігу: у Польщі двоє працівників залізниці потрапили під потяг

Відомо, що 40-річний машиніст був тверезий.

У Польщі в Ящуві (Любельське воєводство) під час розчищення снігу із залізних колій потрапили під пасажирський потяг двоє працівників залізниці. 64-річний залізничник помер на місці, а інший потрапив до лікарні.

Про це повідомили в rmf24.

За попередніми даними, троє працівників залізниці очищали від снігу колії за допомогою так званої повітродувки. Один із них останньої миті помітив потяг і встиг відскочити.

"Можливо, вони не почули шум потягу, що прибував. Один чоловік потрапив під колеса та загинув на місці. Другого скинуло з колії; його доправили до лікарні", - повідомив речник Воєводської поліції Анджей Фійолек.

За словами Фійолека, можливо, у чоловіків були навушники з приглушенням звуку, а сніг ускладнив видимість.

Нагадаємо, у Полтавській області 25-річного чоловіка потік повітря затягнув під потяг. На щастя, все минулося.

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