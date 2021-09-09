"Розчищаємо дорогу для майбутніх об'єднань": Лукашенко порівняв себе і Путіна з бульдозерами

"Розчищаємо дорогу для майбутніх об'єднань": Лукашенко порівняв себе і Путіна з бульдозерами

Переговори між ними тривали більше чотирьох годин.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко узгодили всі 28 програм для створення Союзної держави між Росією і Білоруссю. Програми затвердять на засіданні Вищої Державної ради Союзної держави, яке заплановано провести до кінця 2021 року.

Про це Путін і Лукашенко заявили на спільній прес-конференції за підсумками зустрічі. Переговори між ними тривали більше чотирьох годин.

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Лукашенко зазначив, що розмова з президентом РФ був "гранично чесною, відкритою і конструктивною".

"Ми, як "бульдозери" проходимо, щоб розчистити дорогу для майбутніх об'єднань на пострадянському просторі", — заявив Лукашенко.

Своєю чергу Володимир Путін заявив, що Росія і Білорусь досягли результату в питанні інтеграції.

Нагадаємо, що Лукашенко на зустрічі з Путіним назвав росіян і білорусів "практично єдиним народом".

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