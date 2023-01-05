Розчленувала 560 трупів: у США власницю похоронного бюро засудили за продаж людських органів

Колишню власницю похоронного бюро та її матір засудили у штаті Колорадо у США за продаж частин тіла померлих без будь-якої згоди.

У США власницю похоронного бюро Sunset Mesa в Колорадо Меган Хесс засудили до 20 років в'язниці за обман родичів загиблих шляхом розтину 560 трупів та продажу частин без дозволу.

Про це пише видання Reuters.

Повідомляється, що 46-річна жінка разом зі своєю 69-річною матір'ю Ширлі Кох обробляли тіла та продавали їх частини медичним компаніям. Вони обидві визнали свою провину, внаслідок чого Меган Хесс отримала максимальний термін — 20 років, а Ширлі Кох була засуджена до 15 років ув'язнення.

"Хес і Кох використовували своє похоронне бюро, щоб красти тіла та їх частини, використовуючи шахрайські та підроблені форми донорських документів. Поведінка Хес і Кох завдала величезного емоційного болю сім'ям та найближчим родичам", — сказав прокурор Тім Нефф у судовій заяві.

Меган Хес керувала похоронним бюро Sunset Mesa та компанією Donor Services у штаті Колорадо.

Колишні співробітники розповіли журналістам, що Меган Хесс та Ширлі Кох проводили несанкціоновані розтини тіл. Власниця бюро продавала частини тіл компаніям, які проводили медичні дослідження. Фірми купували руки, ноги, голови та тулуби мертвих людей, але не знали, що вони були отримані шахрайським шляхом.

За словами прокурорів, Хес обманювала родичів померлих, стверджуючи, що кремували тіла. При цьому у своєму похоронному бюро жінка стягувала із сімей до $1000 за кремацію, яка так і не відбувалася.

Нагадаємо, у США жителя Індіанаполіса звинуватили в крадіжці мізків та інших органів і тканин психічно хворих людей.

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