Розчленували та з'їли: чоловіка та його родичів затримали за вбивство відомої моделі

У Гонконгу колишнього чоловіка відомої моделі запідозрили у тому, що він разом із родичами вбив та розчленував її через грошову суперечку.

Про це повідомляє CNA.

Останки 28-річної Еббі Чой було знайдено у заміському будинку, який, за словами поліцейських, перетворили на скотобійню. Під час обшуку правоохоронці знайшли електропилку та м'ясорубку, які, на думку слідчих, використовувалися для подрібнення людського тіла.

"На місці злочину виявлено дві каструлі з тушкованим м'ясом, яке може бути людським", - заявили в поліції.

Голову жінки все ще не знайдено.

Колишнього чоловіка Чой на прізвище Квонга заарештували. Він намагався втекти з міста. Крім того, було затримано його батька, матір та старшого брата, їм також пред'явлено звинувачення у вбивстві.

"Ми вважаємо, що жертва та сім'я її колишнього чоловіка мали серйозні розбіжності з приводу величезних сум грошей", — розповіли в поліції про можливі мотиви злочину.

Еббі Чой зникла у середу, 22 лютого. Наразі доведено, що вбивство організував її колишній свекор, він був незадоволений тим, як Чой розпорядилася нерухомістю, що належала їй, в одному з елітних районів Гонконгу.

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