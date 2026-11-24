Росіянин Михайло Горохов та його коханка Оксана Косарєва / © East2West

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У Росії суд призупинив розгляд справи 54-річного Михайла Горохова, якого обвинувачують у жорстокому вбивстві та розчленуванні своєї коханки Оксани Косарєвої. Замість тюремного терміну фігурант вирушає на війну проти України, де зможе уникнути покарання. Родина загиблої шокована таким рішенням і побоюється, що зловмисник повернеться на волю.

Про це пише The Sun.

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54-річний Горохов зізнався, що викинув у озеро понівечені останки 55-річної Косарєвої. Частину тіла загиблої росіянин, за його словами, залишав у холодильнику.

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Попри це, під час судового процесу підозрюваному дозволили вийти на свободу. Очікується, що замість продовження судового розгляду Горохов може вирушити на фронт, щоб воювати проти України.

Звільнення підозрюваного стало можливим у межах схеми, за якою Кремль дозволяє фігурантам кримінальних справ уникати правосуддя та приєднуватися до російської армії. Це відбувається на тлі великих втрат РФ у війні проти України. За деякими оцінками, кількість загиблих окупантів уже сягнула 720 тис.

Родина вбитої Косарєвої шокована ситуацією та побоюється, що Горохов може повернутися з війни на волю, не понісши покарання за скоєний злочин. Не виключають близькі й того, що він може отримати військову нагороду та повернутися додому як «герой».

Деталі вбивства чоловіком його коханки у Тольятті

Жорстоке вбивство сталося у Тольятті Самарської області Росії. 24 вересня Горохов зустрівся зі своєю коханкою, щоб поговорити після того, як його дружина дізналася про їхній роман. Ця зустріч стала дляКосарєвої останньою.

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За словами родини загиблої, під час конфлікту Горохов задушив Косарєву, після чого розчленував її тіло.

Вбита Оксана Косарєва / © East2West

Упродовж шести днів стривожені родичі разом із поліцією намагалися встановити місцеперебування зниклої жінки. Водночас Горохов робив вигляд, що не має жодного стосунку до зникнення коханки і нічого про нього не знає.

Зрештою підозрюваний зізнався у скоєному на відео, яке записали державні слідчі. Коли його запитали, за що затримали, Горохов відповів:

«За вбивство. Ми не зрозуміли одне одного, і вона почала мене дражнити».

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Частину понівечених останків Косарєвої досі не вдалося знайти.

Місце вбивства Оксани Косарєвої / © East2West

Відправлення ймовірного вбивці на війну замість в’язниці

Її син Євген повідомив, що Горохову висунули обвинувачення у вбивстві, однак не за більш суворою статтею, яка стосується злочинів, скоєних з «особливою жорстокістю». За офіційною версією, яку родині озвучили слідчі, чоловік спочатку задушив Оксану, а після цього розчленував її тіло. Син убитої обурився таким рішенням.

«Хіба те, що він розчленував і понівечив її тіло, не є жорстокістю? Цей чоловік зараз вирушає до зони „спеціальної воєнної операції“ [війни], а кримінальне провадження призупинено«, — заявив Євген.

Затримання Михайла Горохова / © East2West

Місцеві медіа зазначили, що рішення відправити Горохова на війну фактично зруйнувало обіцянку, яку раніше дали родині Косарєвої. Рідних запевняли, що підозрюваний постане перед судом і не зможе вирушити на фронт.

«Якби жертвою була дитина, його б не відправили. Але оскільки це була „просто жінка“ — саме так нам це пояснили, — то, виходить, нічого страшного», — написало одне з видань.

У публікації також наголошується: «Він має право вирушити на війну. Ця тварина може поїхати на фронт, повернутися і зробити те саме з іншою жінкою. Як таке взагалі можливо?»

За законами путінського режиму тисячі вбивць, ґвалтівників та інших особливо небезпечних злочинців отримують можливість приєднатися до російських збройних сил, які продовжують зазнавати втрат у війні проти України. Після участі у війні такі злочинці можуть отримати помилування або уникнути кримінального покарання.

Син Косарєвої також публічно закликав привернути увагу до справи та домогтися того, щоб убивця його матері поніс відповідальність.

«Я хочу привернути до цього увагу громадськості, щоб убивця не уникнув покарання і зрештою не був названий „Героєм Росії“, — сказав Євген.

До слова, Теймураз Гогіашвілі (позивний «Гога»), колишній особистий охоронець ватажка «ДНР» Арсена Павлова («Мотороли»), жорстоко вбив та розчленував дружину і 19-річну доньку московського ресторатора Мамуки Церетелі. Бойовик, якого помилково вважали загиблим під час підриву «Мотороли» 2016 року, вижив і переїхав до РФ. Зловмисника вже затримали у Воронезькій області, під час допиту він зізнався у скоєнні обох злочинів.

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