Розчленував тіло і писав від її імені в Instagram: у РФ ексчиновник жорстоко розправився з дружиною -"Міс Кузбас"

Ксенія Сапожкова не перетинала кордон РФ і не їздила на відпочинок, як заявляв чоловік.

У лісосмузі у Новій Москві, що в РФ, правоохоронці виявили тіло "Міс Кузбас-2010" Ксенії Сапожкової, у вбивстві якої підозрюють її чоловіка – Олександра Попова, топменеджера московського метрополітену.

Про це повідомляють російські правоохоронці.

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За повідомленнями, колишній голова Центрального району Новокузнецька Олександр Попов 11 січня написав заяву про зникнення дружини. За його словами, як пишуть росЗМІ, торік влітку Ксенія, залишивши його та доньку, мовляв, полетіла відпочивати до Дубаю, а потім вирушила до ПАР. Коли зв'язок із нею обірвався, Попов, заявив, що розпочав пошуки жінки.

Проте слідство з'ясувало, що Ксенія не перетинала кордон Росії, а її телефон був у чоловіка. За інформацією росЗМІ, місяцями Попов сам вів блог своєї дружини з її телефону. Він писав від імені Ксенії пости, з яких було зрозуміло, що вона подорожує та насолоджується життям.

Чоловік також відповідав на повідомлення друзів, рідних та коментарі підписників. Друзів у Ксенії було небагато, колег не було. Після пологів вона була домогосподаркою і займалася вихованням доньки.

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Спершу, як повідомляють ЗМІ, Попов зізнався у вбивстві дружини, тіло якої він розчленував. За свідченнями, останки він склав у чорні мішки для сміття та виніс із квартири, після чого прив'язав до пакетів каміння і викинув їх у річку. Проте потім він почав заперечувати провину та скористався ст. 51 Конституції РФ, яка дозволяє не свідчити проти себе самого.

Як пишуть росЗМІ, пара сварилася, і чоловік вбив і розчленував свою дружину під час сварки. Подруга вбитої розповіла, що Сапожкова була не із заможної сім'ї. Дівчину виховував вітчим, бо її батьки були розлучені.

Виявилося, що Попов мав дитину від першого шлюбу, але Ксенію це не бентежило. За словами її подруги, дівчина завжди вміла за себе постояти та знала собі ціну.

Суд Москви заарештував Попова на два місяці. Триває розслідування.

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