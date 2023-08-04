Розцінюватимемо провокації "вагнерівців" як дії, які підтримує Кремль - посол Латвії в НАТО

У Литві розцінюють можливість провокацій зі сторони "вагнерівців" як відносно низькі, але повністю їх виключити неможливо.

Посол Латвії в НАТО Маріс Рієкстінш заявив, що провокації бойовиків терористичного угруповання "Вагнер", яка наразі знаходиться на території Білорусі, будуть розцінюватись Північноатлантичним альянсом як дії, які підтримуються Кремлем.

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Про це він заявив під час інтервʼю на латвійському телебаченню, інформує Delfi.

Наразі у Литві розцінюють можливість провокацій зі сторони "вагнерівців" як відносно низькі, але повністю їх виключити неможливо. Рієкстінш наголосив, що якщо такі провокації відбудуться, то це буде тільки ха підтримки Москви, тому й кроки зі сторони НАТО будуть відповідні. Він підкреслив, що Кремль не зможе зняти з себе відповідальність заявами, що це приватна військова компанія.

Крім того, литовський посол у НАТО заявив, що нещодавній проліт білоруських гелікоптерів над територією Польщі, був спробою поставити під сумнів готовність союзників до різних ризиків.

Оцінюючи ризики, пов'язані з навчаннями російського флоту в Балтійському морі, дипломат зазначив, що військові навчання є скоріше демонстрацією сили. Рієкстінш також очікує, що наступні російсько-білоруські навчання "Захід-2023" можуть бути скромнішими за масштабом, ніж попередні, оскільки російські ресурси здебільшого зайняті на війні в Україні.

"Я впевнений, що НАТО готове реагувати відповідно до потреб ситуації", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міноборони Польщі повідомили про збільшення військ на східному кордоні, а також заявили, що їхні військові "можуть застосувати зброю", якщо це буде необхідно, на тлі провокацій з боку "вагнерівців" у Білорусі.

Крім того, ми раніше інформували, що прем’єр Польщі Матеуш Моравецький терміново зустрівся з лідером Литви Гітанасом Науседою на Сувальському коридорі через провокації з Білорусі.

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