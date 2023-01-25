Розцінюємо як "брудно-ядерну бомбу": в Росії прокоментували рішення Шольца відправити Leopard Україні

Також у Росії заявляють, що Німеччину нібито змусили ухвалити це рішення, погрожуючи "міжнародною ізоляцією в разі відмови".

У Росії заявляють, що танки "Leopard 2" німецького виробництва оснащені підкаліберними бронебійними снарядами з урановими сердечниками і їхнє використання проти російських військових будуть розцінювати, як застосування "брудно-ядерних бомб".

Про це заявив голова російської делегації Костянтин Гаврилов у Відні на форумі ОБСЄ з питань воєнної безпеки та контролю над озброєннями, передає пропагандистське видання РИА Новости.

"Попереджаємо західних спонсорів київської військової машини від заохочення ядерних провокацій і шантажу. Нам відомо, що на озброєнні танка Leopard 2, так само, як і БМП Bradley і Marder, є підкаліберні бронебійні снаряди з урановими сердечниками, застосування яких відбувалося в Югославії та Іраку. В разі постачання Києву таких снарядів для натовської важкої військової техніки ми розглядатимемо це як застосування проти Росії брудно-ядерних бомб з усіма наслідками, що випливають", - заявив він.

Гаврилову привиділося, що Німеччину змусили ухвалити рішення щодо танків, пригрозивши "міжнародною ізоляцією в разі відмови". Звичайно, головну роль у цьому відіграв найбільш ворог Росії - США.

"Спочатку союзники пригрозили Берліну міжнародною ізоляцією в разі відмови на передавання "Леопардів". Потім ніхто інший, як представник Держдепартаменту США Нед Прайс анонсував "швидку звістку" щодо спрямування німецького "звіра" Києву. Ось як кується трансатлантична "солідарність", — заявив керівник делегації.

Шольц ухвалив передати Leopard Україні

Після 11 місяців вагання та під тиском суспільства німецький канцлер ухвалив рішення про передавання бойових сучасних танків Leopard 2 Україні. Відповідне рішення уряд країни ухвалив 25 січня. Сумарно Україна розраховує на 300 танків від західних союзників, проте поки офіційно невідомо, скільки бронетехніки отримає наша держава. За інформацією ЗМІ, наразі західні партнери передадуть 80 танків Leopard.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що танки Leopard 2 з Німеччини можуть бути доправлені до України приблизно за три місяці. Також він додав, що навчання українських захисників користуванню танками розпочнеться дуже скоро.

Німеччина допомагає Україні, але є нюанси...

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