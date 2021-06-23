Роздадуть іншим країнам: словаки не хочуть щепитися російською COVID-вакциною Sputnik V

Словаччина роздасть 160 тисяч доз "Sputnik V" західним балканським країнам.

Уряд Словаччини в середу, 23 червня, вирішив роздати або продати вакцину від COVID-19 "Sputnik V" з РФ на тлі низького попиту на щеплення препаратом російського виробництва.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що від початку вакцинації для отримання ін'єкції розробкою з Росії зареєструвалися лише 14 214 жителів Словаччини, тоді як населення країни сягає 5,4 млн осіб.

Загалом держава закупила 200 тисяч доз "Sputnik V". 160 тисяч із них вона віддасть західним балканським країнам, зокрема Боснії і Герцеґовині, Північній Македонії і Албанії. Водночас Аргентина висловила зацікавленість в купівлі препарату.

Зауважимо, що Словаччина другою в ЄС (після Угорщини) почала вводити російську вакцину 8 червня.

У березні у зв'язку із рішенням вже колишнього прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича придбати російську вакцину "Sputnik V", в країні виникла політична криза, яка призвела до відставки низки урядовців.

Як повідомлялося, російський фонд прямих інвестицій просив уряд Словаччини повернути поставлену партію вакцини від коронавірусу "Sputnik V" через нібито "багаторазові порушення контракту", а саме - проведення випробування.

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