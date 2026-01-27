Роздягають і прив’язують до дерев: у Мережу потрапили кадри звірячих катувань у російській армії (фото 18+)

Російські військові / © скриншот з відео

Поки Кремль продовжує виснажливу війну, російські офіцери вигадують дедалі жорстокіші методи покарання для своїх підлеглих. Окупантів, які відмовляються воювати, роздягають до білизни, прив’язують до дерев на морозі та змушують їсти сніг.

Про нову хвилю жорстоких катувань у лавах армії РФ повідомляє видання The Sun із посиланням на кадри, що поширюються у Telegram-каналах.

«Їж, паскудо»: катування на передовій

На оприлюднених відео зафіксовано «виховний процес» над російськими солдатами, яких звинуватили у дезертирстві та невиконанні наказів. На одному з фрагментів видно окупанта, примотаного скотчем до дерева догори ногами на лютому морозі. Іншого солдата командир змушує буквально «ковтати сніг», супроводжуючи це нецензурною лайкою та образами.

Обидва чоловіки були роздягнені до спідньої білизни. Командир на відео кричить, що вони «хотіли втекти з позицій». На благання солдата про вибачення офіцер відповідає знущаннями та гомофобними образами, заявляючи, що вони мають «працювати, а не відсиджуватися».

«Гарматне м’ясо» без прав

Методи тортур стають системними. Нещодавно було зафіксовано випадок, коли двох солдатів примотали до дерев за нібито крадіжку марихуани у командира. Це відбувається на тлі дедалі більшого відчаю Кремля:

На фронт відправляють людей з ампутаціями та на інвалідних візках.

До бойових дій залучають ошуканих заробітчан, зокрема з Бангладеш.

Генерали отримують накази «вигадувати нові тортури», щоб тримати виснажений особовий склад у покорі.

Російські командири жорстоко розправляються з відмовниками / © скриншот з відео

Терор проти цивільних

Поки російська армія розкладається зсередини, вона продовжує тероризувати мирне населення України. Цими вихідними масштабні обстріли залишили 80% Харкова без світла при температурі -18°C.

В Одесі російські ракети влучили у житлову багатоповерхівку. Поранено щонайменше 22 людини, під завалами опинилися мешканці, серед яких — 86-річна жінка. Українські військові кореспонденти називають ці атаки «ритуальними вбивствами» жителів міст, які Росія лицемірно називає «своїми».

Нагадаємо, російські окупанти повтікали з позицій на острові Олексіївський на Херсонщині через активні дії Сил оборони та низький морально-психологічний стан.